Телеведущая Ушакова требует у Кокорина и Мамаева 300 тысяч рублей - Советский спорт
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30 апреля 2020 09:56ФутболСергеев Иван

Телеведущая Ушакова требует у Кокорина и Мамаева 300 тысяч рублей

Ольша Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Телеведущая Первого канала намерена возместить ущерб, нанесенный ее автомобилю во время драки с участием Кокорина и Мамаева и ее персонального водителя Виталия Соловчука в центре Москвы в октябре 2018 года. Как утверждает телеграм-канал Mash, Ушакова требует с футболистов 300 тысяч рублей, которые ей так и не компенсировали за прошедшие полтора года.

Напомним, в октябре 2018-го нынешние игроки «Сочи» и «Ростова» были арестованы сразу за две драки и получили реальные сроки. Отсидев в колонии до сентября 2019 года, Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

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