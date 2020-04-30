Телеведущая Ушакова требует у Кокорина и Мамаева 300 тысяч рублей

Телеведущая Первого канала намерена возместить ущерб, нанесенный ее автомобилю во время драки с участием Кокорина и Мамаева и ее персонального водителя Виталия Соловчука в центре Москвы в октябре 2018 года. Как утверждает телеграм-канал Mash, Ушакова требует с футболистов 300 тысяч рублей, которые ей так и не компенсировали за прошедшие полтора года.

Напомним, в октябре 2018-го нынешние игроки «Сочи» и «Ростова» были арестованы сразу за две драки и получили реальные сроки. Отсидев в колонии до сентября 2019 года, Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.