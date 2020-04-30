Источник: Чемпионат Португалии возобновят в конце мая Об этом сообщает Jornal de Noticias.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта провел встречу с руководством Федерации футбола страны и обсудил планы по возобновлению сезона.

Согласно источнику, стороны решили продолжить чемпионат. Он вернется в конце мая. Отмечается, что матчи пройдут при пустых трибунах. Такое решение принято в целях безопасности.

В данный момент команды сыграли 24 тура, а первое место занимает «Порту», набравший 60 очков. На второй позиции – «Бенфика» (59), а замыкает тройку лучших «Брага» (46).