Автомобиль бывшего футболиста ЦСКА и «Барселоны» спровоцировал массовое ДТП в Краснодаре (видео) За рулем находился футболист Алан Хаконов, одолживший машину у экс-армейца Амира Натхо.

23-летний Амир Натхо - двоюродный брат известного израильского футболиста Бибраса Натхо, выступавшего в РПЛ за «Рубин» и ЦСКА. Амир родился в Майкопе и имеет российский паспорт. Ранее он пробовал силы в том же ЦСКА и даже «Барселоне», которая заключила с ним контракт в 2014 году. Машину он предоставил своему бывшему одноклубнику по «Дружбе» Хаконову, который, спровоцировав крупную аварию в Краснодаре, попытался скрыться с места преступления, но был задержан полицией. Видео инцидента опуликовал телеграм-канал «Мутко против».

Бывший футболист «Дружбы» на автомобиле Амира Натхо pic.twitter.com/4NolzqCKYJ — Великий Твитсби (@greattvetor) April 30, 2020

В настоящий момент Натхо принадлежит эстонскому клубу «Нымме Калью». По неподтвержденным данным, на его авто, которое использовал Хаконов, установлены нелегальные номера.