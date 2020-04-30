Волонтерский центр «Зенита» в течение месяца будет ежедневно доставлять еду бездомным Центр «Ночлежка» будет получать по 200 сэндвичей.

В «Зените» решили поддержать благотворительную организацию «Ночлежка» в рамках социального проекта «Вместе победим!». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Начиная с 30 апреля и в течение всего следующего месяца представители волонтерского центра «Зенита» будут доставлять по 200 сэндвичей в центр «Ночлежка».

Вот, что по этому поводу заявил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев:

«Ночлежка» и «Зенит» уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям. Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру. Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках. В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка».

Ранее «Зенит» организовал ежедневную доставку обедов для медперсонала Боткинской больницы и пообещал закупить средства индивидуальной защиты для врачей и всего медперсонала Покровской и Александровской больниц.