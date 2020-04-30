Жоау Мариу не уверен, что доиграет сезон в «Локомотиве» Арендное соглашение железнодорожников с «Интером» рассчитано до 30 июня.

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу заявил о том, что он не уверен в том, сможет ли он завершить нынешний сезон в чемпионате России.

«Для меня вся эта ситуация – настоящая путаница, потому что я не знаю, что произойдет, если чемпионат возобновят и он продлится до августа, – цитирует Жоау Мариу AP. – Я не знаю, обязаны ли игроки или клубы продолжать или нет. Я и сам пытаюсь понять. Конечно, я общаюсь с клубом. Но, думаю, это такая ситуация, когда даже клубы не знают, что произойдет».

Напомним, Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды до конца сезона. Договор рассчитан до 30 июня, и у российского клуба есть право выкупить футболиста. За железнодорожников 27-летний полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.