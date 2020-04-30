«Манчестер Юнайтед» доставит медикам 60 тысяч бесплатных обедов Великобритания занимает четвертое место в мире по числу зараженных COVID-19.

Британский телеканал Sky Sports сообщил о новой инициативе «Манчестер Юнайтед». Клуб поможет Национальной службе здравоохранения, доставив медикам 60 тысяч бесплатных обедов.

Еду будут отправлять с домашней арены манкунианцев стадиона «Олд Траффорд». Первую партию обедов доставят медработникам уже 1 мая.

Великобритания занимает четвертое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. В Соединенном Королевстве зарегистрировано 171 253 случая заболевания (+6 032 за минувшие сутки). От последствий инфекции умерло 26 771 человек.

Несмотря на ситуацию с пандемией в АПЛ надеются возобновить сезон 8 июня. В чемпионат был приостановлен после 29 туров из 38.