«Манчестер Юнайтед» доставит медикам 60 тысяч бесплатных обедов

Британский телеканал Sky Sports сообщил о новой инициативе «Манчестер Юнайтед». Клуб поможет Национальной службе здравоохранения, доставив медикам 60 тысяч бесплатных обедов.
Еду будут отправлять с домашней арены манкунианцев стадиона «Олд Траффорд». Первую партию обедов доставят медработникам уже 1 мая.
Великобритания занимает четвертое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. В Соединенном Королевстве зарегистрировано 171 253 случая заболевания (+6 032 за минувшие сутки). От последствий инфекции умерло 26 771 человек.
Несмотря на ситуацию с пандемией в АПЛ надеются возобновить сезон 8 июня. В чемпионат был приостановлен после 29 туров из 38.
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