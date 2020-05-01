Владимир Дядюн: Переговоры были сложные, не все хотят терять в зарплате Ранее официальный сайт «Химок» сообщил, что футболистам сократят оклад на 40-50%. Позже в СМИ появилась информация, что игроки не пошли на эти условия.

Форвард «Химок» Владимир Дядюн опроверг информацию об отказе игроков подмосковного клуба идти на понижение зарплаты.

«Это ложная информация, что подавляющее большинство игроков выступили против решения руководства. Да, переговоры были сложные, не все хотят терять в зарплате, тем более, у многих ребят есть финансовые обязательства. Но мы с пониманием отнеслись к ситуации и встали на сторону клуба.

Многим людям во всем мире сейчас плохо, многие теряют работу, лишаются основного заработка, и мы не можем оставаться в стороне. Тем более, это будет дополнительной помощью для развития клуба, который следующий сезон должен провести в Премьер-Лиге.

У нашей команды много «доброжелателей», так что не удивлен, что подобные вбросы могут появляться. Мы призываем журналистов лучше проверять полученную информацию», – цитирует игрока агентство «РИА Новости».

По информации прессы, сезон в ФНЛ будет завершен досрочно, а «Химки» наряду с волгоградским «Ротором» выйдут в РПЛ.