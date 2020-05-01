Чемпионат Франции лишился более 240 млн евро из-за досрочного завершения сезона Об этом сообщает L'Equipe.

В среду, 29 апреля пресс-служба лиги 1 сообщила о досрочном завершении сезона.

В организации решили прекратить чемпионат, а также объявить его победителя по текущему положению таблицы.

Согласно источнику, из-за досрочного завершения сезона официальный телетранслятор чемпионата Canal+ расторг договор с лигой и прекратил выплаты по контракту. Таким образом, организация потеряла 243 млн евро.

Напомним, чемпионат Франции, как и ряд других лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.