Источник назвал зарплату Соболева в «Спартаке» Форварду сможет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Московский «Спартак» решил выкупить у «Крыльев Советов» российского форварда Александра Соболева.

По информации Sport24.ru, столичный клуб готов предложить игроку четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что полноценный трансфер футболиста обойдется красно-белым в 4,5 млн евро.

Напомним, 23-летний Соболев перебрался в «Спартак» 30 января 2020 года. За это время он провел четыре матча и отдал три голевых паса.