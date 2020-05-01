Источник назвал зарплату Соболева в «Спартаке»

Московский «Спартак» решил выкупить у «Крыльев Советов» российского форварда Александра Соболева.
По информации Sport24.ru, столичный клуб готов предложить игроку четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 млн евро.
Ранее сообщалось, что полноценный трансфер футболиста обойдется красно-белым в 4,5 млн евро.
Напомним, 23-летний Соболев перебрался в «Спартак» 30 января 2020 года. За это время он провел четыре матча и отдал три голевых паса.
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