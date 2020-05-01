ПФЛ: Обстоятельства затрудняют возобновление соревнований На совете ПФЛ был рассмотрен вопрос о возможности возобновления матчей сезона-2019/20.

«При рассмотрении данного вопроса учитывались следующие факторы: отсутствие у клубов возможности в текущий и ближайший периоды проводить тренировочные и соревновательные мероприятия на объектах в городе и регионе; неопределенность по срокам возобновления соревнований; дополнительные организационные и финансовые издержки клубов в связи с продлением приостановки соревнований до июня. С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным.

Совет и администрация лиги считают, что в случае досрочного завершения первенства ПФЛ-2019/20, командам, которые имеют лучшие показатели, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов РФС», - сообщает пресс-служба ПФЛ.