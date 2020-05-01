Эдин Джеко: Полностью согласен с мнением о необходимости вернуться к игре Капитан «Ромы» Эдин Джеко считает, что необходимо возобновить чемпионат Италии.

«Несколько недель назад я уже говорил, что мы хотим продолжить сезон. При правильной защите и безопасности - здоровье превыше всего. Я видел несколько интервью с разными футболистами о необходимости вернуться к игре. И я полностью с этим согласен», - передает слова Джеко Football Italia.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской серии А приняли решение досрочно завершить сезон, если руководству футбольной федерации не удастся возобновить чемпионат до 14 июня.