Эдин Джеко: Полностью согласен с мнением о необходимости вернуться к игре

«Несколько недель назад я уже говорил, что мы хотим продолжить сезон. При правильной защите и безопасности - здоровье превыше всего. Я видел несколько интервью с разными футболистами о необходимости вернуться к игре. И я полностью с этим согласен», - передает слова Джеко Football Italia.
Ранее сообщалось, что клубы итальянской серии А приняли решение досрочно завершить сезон, если руководству футбольной федерации не удастся возобновить чемпионат до 14 июня.
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