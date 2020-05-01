Эдин Джеко: Полностью согласен с мнением о необходимости вернуться к игре - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2020 22:51Футбол

Эдин Джеко: Полностью согласен с мнением о необходимости вернуться к игре

Капитан «Ромы» Эдин Джеко считает, что необходимо возобновить чемпионат Италии.

«Несколько недель назад я уже говорил, что мы хотим продолжить сезон. При правильной защите и безопасности - здоровье превыше всего. Я видел несколько интервью с разными футболистами о необходимости вернуться к игре. И я полностью с этим согласен», - передает слова Джеко Football Italia.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской серии А приняли решение досрочно завершить сезон, если руководству футбольной федерации не удастся возобновить чемпионат до 14 июня.

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Пас Роналдиньо, удар, гол! 15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону» (видео) 1 мая 2005 года Лионель Месси положил начало своему уникальному каталонскому голо-представлению, которое продолжалось бы и по сей день, если бы не коронавирус. 01.05.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
Красно-синий ребус. ЦСКА, которого мы все полюбили, похоже, уже не увидим В составе армейцев пока всего 10 игроков. Без Андронова, Телегина, Мамина и Светлакова. 01.05.2020 17:15 Хоккей Кузнецов Дмитрий
298 подозрений WADA, 10 противников доигровки РПЛ, 900 млн, которых мало для «Динамо» и ЦСКА В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 01.05.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
00:00 Футбол «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Хендерсона
23:55 Футбол Посол РФ в Болгарии объяснил, почему футболист Давыдов не может вернуться в Россию
23:37 Футбол Тимо Вернер: Лучше уехать за границу, чем перейти в «Баварию»
23:21 Футбол Дортмундская «Боруссия» поборется с «Ньюкаслом» и «Эвертоном» за Сарра
23:15 Хоккей Жена Овечкина сообщила о смерти своего деда из-за коронавируса
23:07 Баскетбол Врач ЦСКА помещен в Коммунарку с коронавирусом
22:59 Футбол Футболисты MLS с 6 мая смогут начать индивидуальные тренировки
22:51 Футбол Эдин Джеко: Полностью согласен с мнением о необходимости вернуться к игре
22:36 Футбол Эдин Джеко: Надеюсь, фанаты «Ромы» будут гордиться тем, что у них есть капитан из Боснии
22:20 Хоккей «Металлург» продлил соглашения с Кошечкиным и Дроновым
22:04 Хоккей ЦСКА объявил о подписании контрактов с Шарыченковым и Локтионовым
21:49 Футбол Тиаго Силва: Посвящаю чемпионство врачам и всем работникам здравоохранения
21:32 Хоккей «Сочи» подписал двух нападающих сборной Швеции
21:13 Футбол ПФЛ: Обстоятельства затрудняют возобновление соревнований
21:00 Бокс Эдди Хирн: Поединок Поветкин - Уайт пройдет без зрителей
20:39 Хоккей «Металлург» подписал двухлетнее соглашение с Кулеминым
20:26 Хоккей Агент Жафярова: Дамир уезжает в НХЛ
20:14 Хоккей Вишневский продлил контракт со «Спартаком»
19:58 Хоккей «Монреаль» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика»
19:46 Хоккей «Локомотив» официально объявил о заключении контракта с защитником Охтамаа
Living worms in the canned fish: that's how the Department of Education helped the low-income families
В Хабаровском крае выявили инфекцию COVID-19 у 498 человек
В Волгоградской области выявили еще 42 случая заражения COVID-19
В Белгороде умерла первая женщина с коронавирусом
В Тюменской области за последние сутки коронавирус нашли у семи жителей региона
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика