Дортмундская «Боруссия» поборется с «Ньюкаслом» и «Эвертоном» за Сарра Клуб бундеслиги включился в борьбу за защитника «Ниццы» Маланга Сарра.

Как сообщает Sky Sports, «Боруссия» присоединилась к «Ньюкаслу», «Эвертону» и «Байеру» в споре за 21-летнего центрального защитника молодежной сборной Франции.

Отмечается, что Сарр уже заявил о нежелании продлевать контракт с »Ниццей» и намерении покинуть клуб по завершении сезона. Он воспитанник академии «Ниццы», а за основную команду выступает с 2016 года. Срок его действующего соглашения истекает 30 июня.