«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Хендерсона Клуб АПЛ намерен снова отдать Дина Хендерсона в аренду.

По информации ESPN, 23-летний Хендерсон своими выступлениями за «Шеффилд Юнайтед» произвел впечатление на «Челси» и «Ювентус», однако «МЮ» не хочет расставаться с голкипером. Так как основным вратарем команды остается Давид де Хеа, «Юнайтед» снова попытается отдать Хендерсона в аренду.

Это воспитанник академии «МЮ». С 2018 года Хендерсон играл на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед» (76 матчей и 65 пропущенных мячей). Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 14,5 миллиона евро.