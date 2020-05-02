Министр спорта Матыцин рассказал, при каких условиях могут возобновить РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о возможном возобновлении российской премьер-лиги.
«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне, если возобновить его позволит объективная ситуация.
Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», – цитирует Матыцина агентство «Р-Спорт».
Напомним, сезон в РПЛ был прерван до 31 мая. По информации СМИ, РФС рассматривает вариант с его возобновлением 21 или 28 июня.
Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа В Манагуа прошел вечер бокса. Эти восемь боев запомнятся надолго. 26.04.2020 16:00 Бокс Сергеев Иван Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым. 02.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав