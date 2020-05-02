Министр спорта Матыцин рассказал, при каких условиях могут возобновить РПЛ - Советский спорт
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02 мая 2020 09:18Футбол

Министр спорта Матыцин рассказал, при каких условиях могут возобновить РПЛ

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса.

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о возможном возобновлении российской премьер-лиги.

«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне, если возобновить его позволит объективная ситуация.

Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», – цитирует Матыцина агентство «Р-Спорт».

Напомним, сезон в РПЛ был прерван до 31 мая. По информации СМИ, РФС рассматривает вариант с его возобновлением 21 или 28 июня.

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