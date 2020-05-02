Геркус – о возобновлении РПЛ: Уверен, что это абсолютно возможно Ранее сообщалось, что чемпионат России может вернуться в середине июня.

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном возобновлении РПЛ, а также заявил, что если сезон будет завершен досрочно, то чемпионом страны должен стать «Зенит».

«Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно – хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить – то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков.

Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть», – цитирует Геркуса «Спорт день за днем».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 50 очков. Ближайший преследователь команды в лице «Локомотива» уступает питерцам девять очков.