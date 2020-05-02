РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков.
Такое решение принято из-за долгов перед бывшим защитником команды Сергеем Косициным. Отмечается, что РФС также обязал «Тамбов» рассчитаться с экс-игроком команды Данилом Кленкиным.
Также сообщается, что клуб был оштрафован за невыполнение перед бывшим защитником команды Сергеем Косициным.
На данный момент «Тамбов» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.
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