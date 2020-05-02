РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов - Советский спорт
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02 мая 2020 11:46ФутболГичунцев Артур

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Палата РФС по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков.

Такое решение принято из-за долгов перед бывшим защитником команды Сергеем Косициным. Отмечается, что РФС также обязал «Тамбов» рассчитаться с экс-игроком команды Данилом Кленкиным.

Также сообщается, что клуб был оштрафован за невыполнение перед бывшим защитником команды Сергеем Косициным.

На данный момент «Тамбов» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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