РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов Об этом сообщает пресс-служба организации.

Палата РФС по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков.

Такое решение принято из-за долгов перед бывшим защитником команды Сергеем Косициным. Отмечается, что РФС также обязал «Тамбов» рассчитаться с экс-игроком команды Данилом Кленкиным.

Также сообщается, что клуб был оштрафован за невыполнение перед бывшим защитником команды Сергеем Косициным.

На данный момент «Тамбов» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.