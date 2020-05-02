Источник: Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии Об этом сообщает The Independent.

Испанский специалист Роберто Мартинес продолжит работу у руля сборной Бельгии.

Согласно источнику, тренер продлил трудовое соглашение до окончания чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Напомним, Мартинес возглавил команду в 2016 году. Его контракт истекал в 2020 году по окончании Евро-2020, однако, турнир перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что на ЧМ-2018 сборная Бельгии под руководством Мартинеса дошла до полуфинала, где уступила французам, которые и выиграли турнир в России.