«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Минск» и стало лидером чемпионата Белоруссии В белорусской высшей лиге продолжается седьмой тур.

Матч «Минск» – «Торпедо-БелАЗ» завершился со счетом 2:5.

На 8-й минуте счет открыл полузащитник гостей Кирилл Премудров, а затем Валерий Горбачик сделал перевес автозаводцев крупным, отличившись на 31-й и 37-й минутах.

На 40-й нападающий хозяев Владимир Хващинский отквитал один мяч, но еще до перерыва Горбачик оформил хет-трик (45+2).

Пятый гол «Торпедо» забил бразильский хавбек Липе Велозо (84), а итоговый счет 2:5 установил черногорский форвард «Минска» Огнен Ролович.

На данный момент команда из Жодино лидирует в чемпионате Белоруссии, набрав 14 очков. «Минск» с 9 очками занимает 7-е место.

В следующем туре состоятся матчи «Городея» – «Минск» (8 мая) и «Славия» – «Торпедо-БелАЗ» (9 мая).