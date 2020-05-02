Андрей Тихонов – о контракте Соболева: Мы зарабатывали в 110 раз меньше По неофициальной информации бывший форвард «Крыльев Советов» будет зарабатывать в московском клубе 1,2 миллиона евро за сезон.

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о зарплате Александра Соболева.

По сообщениям СМИ, «Спартак» выкупит трансфер 23-летнего Соболева у «Крыльев Советов» и предложит нападающему контракт, по которому он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро за сезон. Минувшей зимой Александр перешел в московский клуб на правах аренды.

«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», – написал Тихонов инстаграме в комментариях под публикацией с информацией о Соболеве в аккаунте «Фратрии».

С 1992 по 2000 годы Тихонов восемь раз помог «Спартаку» выиграть чемпионат России забив 68 голов в 191 матче.