Динияр Билялетдинов: Меня, как и Фролова, просят одолжить денег

По мнению Билялетдинова, каждый имеет право высказывать свою точку зрения - в том числе и по поводу проводимой в стране политики. Также бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» признался, что у него, как и у Фролова, все чаще просят взаймы.

«Ко мне тоже обращаются, - заявил Билялетдинов в интервью «Советскому спорту». - Не могу сказать, что прямо вал. Но деньги в долг просили, чтобы закрыть платежи. А ведь еще и кушать нужно. Я, чем могу, помогаю. Однако ресурсы не бездонные. Надо думать, как дальше ситуация будет развиваться. Этого сейчас никто не знает».

Полностью интервью Билялетдинова скоро на sovsport.ru.