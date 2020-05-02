Билялетдинов – о возможной замене Семина на Николича: Мнение болельщиков «Локо» учитывать не будут

«Если разговоры о подписанном с Марко Николичем контракте - правда, то это крайне нелогично, - заявил Билялетдинов в интервью «Советскому спорту». - Команда идет на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Так зачем же менять главного тренера перед решающим отрезком?.. А обращение болельщиков, вставших на защиту Семина, никто учитывать точно не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили».

Также Билялетдинов прокомментировал резонансные высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова. Полностью интервью бронзового призера Евро-2008 скоро на sovsport.ru.