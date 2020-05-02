Билялетдинов – о контракте Соболева: А вдруг начнет как из пулемета забивать в стиле Холанда?

Напомним, с арендованным у «Крыльев Советов» нападающим красно-белые согласовали долгосрочный договор с зарплатой 1,2 млн евро в год. В интервью «Советскому спорта» Билялетдинов ответил на вопрос, не считает ли он такую сумму завышенной.

«Я не видел его голов или даже матчей за «Спартак», - признался бронзовый призер Евро-2008. - Смотрел только предсезонный турнир… Может, конечно, Соболев на тренировках феерит. Может, и заслужил… А вдруг начнет как из пулемета забивать, как Эрлинг Холанд, и тогда все разговоры затихнут».

Также Билялетдинов прокомментировал острые высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова и оценил ситуацию вокруг Юрия Семина в «Локомотиве». Полностью интервью Билялетдинова скоро на sovsport.ru.