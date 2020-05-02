Влашич выставил футболку с победного матча ЦСКА против «Реала» на благотворительный аукцион Деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом медикам хорватского Сплита.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич выставил свою футболку на благотворительный аукцион. Об этом сообщает Shirtum.

Влашич продает футболку, в которой он играл в матче «Реал» – ЦСКА 12 декабря 2018 года. В тот вечер армейцы победили Королевский клуб в Мадриде со счетом 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Никола отметил, что вырученные средства будут направлены клинической больнице Сплита, его родного города.

Всего на территории Хорватии было зарегистрировано 2 088 случаев заражения COVID-19. 77 заболевших скончались, 1 463 выздоровели.