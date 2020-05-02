Де Брюйне уйдет из «Манчестер Сити», если клуб проиграет апелляцию и останется без еврокубков

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне в интервью изданию Het Laatste Nieuw заявил, что покинет «Манчестер Сити» в том случае, если клуб проиграет апелляцию против решения УЕФА об исключении из еврокубков.
Напомним, что в феврале Европейский союз футбольных ассоциаций наказал английский клуб за нарушение регламента финансового Fair Play двухлетним исключением из всех своих соревнований. Наказание должно вступить в силу со следующего сезона, но «горожане» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
«Я просто жду, – заявил Де Брюйне. – Клуб почти на сто процентов уверены, что прав в этой ситуации. Хочу увидеть, что случится. Доверяю своей команде. Когда ситуация прояснится, я все обдумаю.
Два сезона без еврокубков – это очень много. Если бы речь шла об одном годе, я бы еще посмотрел.
Думаю, Хосеп Гвардиола до конца доработает свой контракт. Но мое решение не будет зависеть от него. Я уже работал с другими тренерами. В последние годы многие клубы интересовались мной, но я счастлив в «Сити». Я выступаю за одну из лучших команд мира в сильнейшем чемпионате».
Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» за 76 млн евро в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник в 26 матчах АПЛ забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.
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