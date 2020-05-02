Сразу пять легионеров могут покинуть «Краснодар» после завершения сезона

Еще до вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса ФК «Краснодар» планировал расстаться с целой группой иностранных игроков.
Sport24.ru сообщает, что в этом списке оказалось пять легионеров: защитники Урош Спаич (Сербия) и Йон-Гудни Фьолусон (Исландия), полузащитники Кайо (Бразилия) и Мануэл Фернандеш (Португалия), а также нападающий Маркус Берг (Швеция).
Пока неизвестно откажется ли руководство клуба от первоначальных планов в нынешней ситуации.
Стоит отметить, что Кайо, Фернандеш и Берг присоединились к команде в прошлом году, а Фьолусон и Спаич – в 2018-м.
После 22 туров «Краснодар» занимает в РПЛ третье место, на девять очков отставая от «Зенита» и уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.
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