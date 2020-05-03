Известный футбольный агент предложил доиграть чемпионат Англии в Австралии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2020 08:48ФутболСергеев Иван

Известный футбольный агент предложил доиграть чемпионат Англии в Австралии

Гэри Уильямс считает австралийский континент идеальным местом для проведения оставшихся в сезоне-2019/20 матчей АПЛ.

Уильямс, проживающий в Перте, уже заручился поддержкой футбольных чиновников Австралии, которые готовы предоставить стадионы для матчей АПЛ-2019/20. Речь идет о четырех аренах вместимостью от 16 до 64 тысяч. Все они компактно расположены в Перте.

Напомним, что ранее сообщалось о планах клубов АПЛ доиграть чемпионат на нейтральных стадионах. Для этого были предварительно отобраны 8 арен. Однако препятствием для возобновления футбольного сезона в Англии по-прежнему остаются опасения властей по поводу рисков ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с организацией футбольных мероприятий. И лига не может принять итоговое решение без одобрения сверху, которого пока нет.

Отметим, что в Великобритании от коронавируса умерло более 28 тысяч человек, тогда как в Австралии - только 93. В пользу переноса матчей АПЛ на Зеленый континент говорит и богатый опыт проведения здесь крупных предсезонных летних турниров с участием ведущих клубов Европы.

«ЭНФИЛД» И АБРАМОВИЧ БЕЗ ФУТБОЛА. АНГЛИЧАНЕ ВЫБРАЛИ СТАДИОНЫ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЗОНА

«Младшая дочка не хотела уезжать из Лос-Анджелеса». Интервью с Николаем Прохоркиным Форвард «Кингс» Николай Прохоркин – о жизни в Америке, самоизоляции в России и возможных вариантах продолжения карьеры.   01.05.2020 18:00 Хоккей Дехтярев Владимир
Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля «Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки. 02.05.2020 16:58 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Энфилд» и Абрамович без футбола. Англичане выбрали стадионы для завершения сезона Клубы АПЛ решили доиграть чемпионат-2019/20 на нейтральных аренах. Стали известны новые подробности. 02.05.2020 10:34 Футбол Сергеев Иван
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
ФИФА рассмотрит систему «весна-осень», в Италии разрешают тренировки, будущая звезда едет в Питер В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 03.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым. 02.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: Бесков для Ярцева нашел Гаврилова, а для Гаврилова – Ярцева Сегодня исполняется 67 лет полузащитнику «Спартака» и сборной СССР Юрию Гаврилову. 03.05.2020 09:00 Футбол Волохов Юрий
Новости
09:37 Футбол Игроки «Ньюкасла» хотят, чтобы Брюс остался в команде на следующий сезон
09:25 ММА Мария Агапова: Если людям интересен бой Фергюсона и Нурмагомедова, Уайт его обязательно организует
09:12 Футбол Марк-Андре тер Штеген: На данный момент никаких переговоров с «Барселоной» о контракте нет
08:57 ММА Мария Агапова: Последние дни перед подписанием контракта с UFC были близки к полному безумию
08:48 Футбол Известный футбольный агент предложил доиграть чемпионат Англии в Австралии
08:43 Футбол «Ливерпуль» предложил Вернеру десять миллионов евро за сезон
08:25 Хоккей Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ
08:23 Футбол Бергкамп, Ларссон и Куман хотят приобрести английский клуб
08:09 Футбол Футболистам «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки
00:00 ММА Тони Джонсон: Если бы мы снова встретились с Емельяненко, уничтожил бы его
23:46 ММА Тони Джонсон: Хабиб крутой, готов драться с кем угодно
23:28 Футбол Сразу пять легионеров могут покинуть «Краснодар» после завершения сезона
23:15 Футбол Форвард «Краснодара» Берг тренируется вместе с «Гетеборгом»
22:54 Футбол Де Брюйне уйдет из «Манчестер Сити», если клуб проиграет апелляцию и останется без еврокубков
22:34 Футбол «Ливерпуль» может отказаться от трансферов в нынешнем году
22:08 Футбол Футболисты «Пармы» начнут тренироваться по желанию на следующей неделе
21:54 Футбол Официально: «Сассуоло» станет первым итальянским клубом, который возобновит тренировки
21:38 Футбол Влашич выставил футболку с победного матча ЦСКА против «Реала» на благотворительный аукцион
21:21 Шахматы Карлсен победил Дин Лижэня и в финале онлайн-турнира сыграет с Накамурой
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Неделя Ставрополья: город без Джатдоева, оптимизация прокуроров и конец изоляции
В Татарстане главой судебных приставов назначен Анвар Закиров
В Хабаровском крае выявлено 595 больных коронавирусом
В Тюмени за сутки коронавирус подтвердился еще у 16 человек
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика