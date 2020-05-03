Известный футбольный агент предложил доиграть чемпионат Англии в Австралии Гэри Уильямс считает австралийский континент идеальным местом для проведения оставшихся в сезоне-2019/20 матчей АПЛ.

Уильямс, проживающий в Перте, уже заручился поддержкой футбольных чиновников Австралии, которые готовы предоставить стадионы для матчей АПЛ-2019/20. Речь идет о четырех аренах вместимостью от 16 до 64 тысяч. Все они компактно расположены в Перте.

Напомним, что ранее сообщалось о планах клубов АПЛ доиграть чемпионат на нейтральных стадионах. Для этого были предварительно отобраны 8 арен. Однако препятствием для возобновления футбольного сезона в Англии по-прежнему остаются опасения властей по поводу рисков ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с организацией футбольных мероприятий. И лига не может принять итоговое решение без одобрения сверху, которого пока нет.

Отметим, что в Великобритании от коронавируса умерло более 28 тысяч человек, тогда как в Австралии - только 93. В пользу переноса матчей АПЛ на Зеленый континент говорит и богатый опыт проведения здесь крупных предсезонных летних турниров с участием ведущих клубов Европы.

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