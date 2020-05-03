«Реал» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов фунтов за Погба - Советский спорт
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03 мая 2020 10:26Футбол

«Реал» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов фунтов за Погба

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может летом перейти в «Реал».

По информации Mirror, испанская команда готова предложить за 27-летнего полузащитника 70 миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, французский полузащитник уже заявил «красным дьяволам», что хочет играть на «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что «Ювентус» подготовил список игроков для обмена на Погба. Среди кандидатов, которые могут уйти в качестве компенсации за хавбека «МЮ», значатся полузащитники Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Адриан Рабьо, Аарон Рэмси или защитник Алекс Сандро.

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