«Реал» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов фунтов за Погба

По информации Mirror, испанская команда готова предложить за 27-летнего полузащитника 70 миллионов фунтов стерлингов.
Как отмечает издание, французский полузащитник уже заявил «красным дьяволам», что хочет играть на «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне.
Ранее стало известно, что «Ювентус» подготовил список игроков для обмена на Погба. Среди кандидатов, которые могут уйти в качестве компенсации за хавбека «МЮ», значатся полузащитники Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Адриан Рабьо, Аарон Рэмси или защитник Алекс Сандро.
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