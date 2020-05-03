«Барселона» собирается продать в клубы АПЛ сразу девять игроков Каталонская команда предложила клубам английской премьер-лиги сразу несколько звездных футболистов на выбор.

По информации Mirror, испанская команда в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса готова продать сразу несколько ведущих игроков.

Как сообщает издание, клубы АПЛ были проинформированы, что ближайшим летом они смогут купить или взять в аренду нападающих Антуана Гризманна, Луиса Суареса и Усмана Дембеле, полузащитников Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича и Артуро Видаля, а также защитников Самюэля Умтити, Нелсона Семеду и Серхи Роберто.

Ранее стало известно, что «Барселона» предложила за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса трех игроков – Видаля, Хуниора Фирпо и Семеду.