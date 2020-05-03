«Интер» не намерен отступать в борьбе за трансфер Погба - Советский спорт
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03 мая 2020 11:43Футбол

«Интер» не намерен отступать в борьбе за трансфер Погба

«Интер» намерен опередить «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ» в борье за трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации La Gazzetta dello Sport, в то время как большинство клубов предлагают «МЮ» варианты с обменом Погба, «Интер» готов использовать финансовые средства для покупки 27-летнего француза.

При этом, как отмечает издание, финансовые возможности итальянской команды резко возрастут, если «ПСЖ» и «Бавария» воспользуются опциями выкупа контрактов Мауро Икарди и Ивана Перишича.

Как отмечается, Погба хотел бы воссоединиться с Антонио Конте, но по-прежнему очень привязан к «Ювентусу» и регулярно общается с бывшими товарищами по команде.

Напомним, что ранее стало известно, что мадридский «Реал» готов предложить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов фунтов стерлингов за переход Погба.

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