«Интер» не намерен отступать в борьбе за трансфер Погба «Интер» намерен опередить «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ» в борье за трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации La Gazzetta dello Sport, в то время как большинство клубов предлагают «МЮ» варианты с обменом Погба, «Интер» готов использовать финансовые средства для покупки 27-летнего француза.

При этом, как отмечает издание, финансовые возможности итальянской команды резко возрастут, если «ПСЖ» и «Бавария» воспользуются опциями выкупа контрактов Мауро Икарди и Ивана Перишича.

Как отмечается, Погба хотел бы воссоединиться с Антонио Конте, но по-прежнему очень привязан к «Ювентусу» и регулярно общается с бывшими товарищами по команде.

Напомним, что ранее стало известно, что мадридский «Реал» готов предложить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов фунтов стерлингов за переход Погба.