«Ливерпуль» лидирует в борьбе за переход Кулибали «Ливерпуль» лидирует в борьбе за трансфер сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб готов летом рассмотреть предложения о переходе 28-летнего игрока обороны.

Как сообщает издание, фаворитом в борьбе за сенегальца является «Ливерпуль», готовый включить в сделку Деяна Ловрена .

Отмечается, что запрашиваемая цена за трансфер Кулибали из-за кризиса вряд ли превысит 100 миллионов евро, что ниже 120 миллионов, которые «Наполи» требовал за защитника еще в прошлом году.