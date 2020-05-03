Карло Анчелотти: Меня не удивляет, что Ибрагимович все еще играет Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высоко оценил Златана Ибрагимовича, который вернулся в «Милан» в январе.

«Меня не удивляет, что он все еще играет. Я не знаю, как долго он будет продолжать выступать. С точки зрения характера, он мне понравился – самоотверженный. Кроме того, он был очень внимателен к тому, что происходило с командой, а это очень важно для тренера», - приводит слова Анчелотти Forza Italian Football.

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