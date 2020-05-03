«Валенсия» может продать Черышева «Валенсия» определилась со списком игроков, по которым будет готова выслушать предложения ближайшим летом.

По информации Superdeporte, в список попал полузащитник сборной России Денис Черышев.

Как отмечает издание, несмотря на то, что хавбек подписал контракт с «Валенсией» прошлым летом, клуб готов выслушать предложения о его переходе. Напомним, что соглашение Черышева действует до 2022 года. В нем прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.