«Валенсия» может продать Черышева - Советский спорт
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03 мая 2020 14:49Футбол

«Валенсия» может продать Черышева

«Валенсия» определилась со списком игроков, по которым будет готова выслушать предложения ближайшим летом.

По информации Superdeporte, в список попал полузащитник сборной России Денис Черышев.

Как отмечает издание, несмотря на то, что хавбек подписал контракт с «Валенсией» прошлым летом, клуб готов выслушать предложения о его переходе. Напомним, что соглашение Черышева действует до 2022 года. В нем прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.

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