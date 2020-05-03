Поздний дубль Слюсара принес «Славии» волевую победу над «Витебском» Клуб из Мозыря вышел на пятое место в чемпионате Белоруссии.

Матч седьмого тура чемпионата Белоруссии «Витебск» – «Славия» завершился со счетом 2:3.

Ганский полузащитник гостей Фрэнсис Нар открыл счет с пенальти на 34-й минуте, но по ходу второго тайма хозяева вышли вперед. Артем Гуренко восстановил равновесие на 56-й, а на 65-й молдаванин Йон Николаеску реализовал выход один на один.

«Славия» довольно долго уступала в счете, но в концовке добилась волевой победы благодаря дублю Максима Слюсара. На 86-й минуте украинский нападающий забил с игры, а на 88-й реализовал пенальти.

В данный момент «Славия» с 10 очками занимает 5-е место. «Витебск» с таким же количеством очков находится на 6-м.

9 мая «Славия» примет «Торпедо-БелАЗ», а 10-го «Витебск» сыграет дома с «Шахтером».