МВД Германии поддерживает возобновление бундеслиги Немцы могут начать снова играть в футбол уже в мае.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер поддержал возможное возобновление футбольной бундеслиги.

На следующей неделе правительство должно обсудить рестарт чемпионата после полуторамесячной паузы, связанной с распространением коронавируса. Лига уже представила план по соблюдению безопасности, который, в частности, включает проведение матчей без зрителей и регулярное тестирование игроков.

При этом возможный карантин будет обязателен только для инфицированных, а не всей команды. Так уже произошло в «Кельне»: «козлы» отправили на самоизоляцию трех человек, включая физиотерапевта, но продолжают тренировки.

«Я нахожу приемлемыми сроки, которые предлагает лига, и поддерживаю возобновление чемпионата в мае, – приводит The Reuters слова Зеехофера. – Но для меня очевидно, что у лиги не должно быть никаких преференций».

Отметим, что последние на данный момент матчи чемпионата Германии состоялись 8 марта. После 25 туров таблицу возглавляет «Бавария», опережающая «Боруссию» из Дортмунда на четыре очка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 3 мая в Германии выявлены 793 случая заболевания коронавирусом.