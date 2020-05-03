Немецкий футбольный союз готов рисковать жизнями игроков и персонала ради 400 миллионов евро?

Вчера я однозначно заявил, что большого спорта в этом году не будет. Рассуждал я, опираясь на прецеденты в НБА и НХЛ. Но не учел, что у пословицы «что русскому (и не только!) – хорошо, то немцу – кирдык» может быть и обратный смысл.

Напомню, НХЛ остановила сезон 12 марта сразу после того, как в НБА накануне официально зафиксировали первый случай инфицирования вирусом игрока. Причина – многие баскетбольные и хоккейные клубы выступают на одних городских аренах, совместно используя раздевалки, тренажерные залы, пресс-центры и прочее. О возобновлении сезона обе лиги высказываются крайне осторожно. Более того, НХЛ и НБА уже заявили, что готовы начать следующий регулярный чемпионат в декабре. Смысл? Максимально заработать на зрителях, а всем уже ясно, что минимум до осени мероприятия с большим скоплением людей власти США и Канады не разрешат точно.

Однако в Германии, похоже, думают принципиально иначе. Я был уверен на 100 процентов, что после того, как тотальное клубное тестирование в «Кельне» выявило позавчера трех инфицированных, всю команду посадят на двухнедельный карантин, а базу закроют на дезинфекцию. Ну а как могло быть иначе, если в Северной Америке закрыли весь профессиональный спорт с многомиллиардными оборотами после первого же заболевшего игрока?

Каково было мое изумление, когда сегодня ночью прочитал в сети новость о том, что ФК «Кельн» как ни в чем не бывало продолжил тренировки, ограничивший домашней самоизоляцией трех бессимптомных инфицированных. Клуб не называет фамилий, но в немецкую прессу все-таки просочилось, что это два игрока и тренер-физиотерапевт.

Nach positiven Tests auf #Corona sind drei Personen beim #effzeh in Quarantäne. Das Gruppentraining kann wie geplant fortgesetzt werden. Alle Infos 👇 https://t.co/0as7sB4Z0e — 1. FC Köln (@fckoeln) May 1, 2020

Факт беспрецедентный с начала пандемии. Очевидно одно: раз никакой реакции на кельнское ЧП на полдень воскресенья по среднеевропейскому времени не последовало, то как минимум Немецкий футбольный союз – не против. Еще бы, по оценке агентства Reuters, досрочное завершение лишит чемпионат Германии 400 млн евро! Это, кстати, в два раза больше, чем потеряли французы от закрытия своего футбольного сезона под давлением властей.

Любопытно, что пока предельно аккуратно, взвешивая каждое слово, высказал обеспокоенность только бельгийский легионер «Кельна» Бирже Верстрет. Причем сделал это он не в интервью немецким СМИ, а в беседе с бельгийской телекомпанией, которую потом на весь мир раструбил крупнейший международный онлайн-футбольный интернет-ресурс. Полузащитник, в частности, сказал:

– Команда не на карантине, что немного странно. После того что происходит в реанимациях больниц по всей Европе, понимаешь – футбол сейчас не самое главное. С моей стороны было бы наивно предлагать возобновить чемпионат бундеслиги как можно быстрее, после того что случилось в нашем клубе. Я не могу решать, как быть с бундеслигой. Знаю одно: моя голова сейчас занята не футболом. Здоровье близких для меня важнее всего.

Ведь физиотерапевт, отправленный на карантин, лечил меня и других игроков в течение нескольких недель. К тому же в четверг я работал в тренажерном зале в тандеме с одним из инфицированных игроков. Потому я не могу утверждать, что у меня не было прямого контакта с заболевшими…

Бирже Верстрет

Вот так! Верстрет публично вынес сор из клубной избы – и тишина!

Что это? Немецкий футбольный союз решил взять пример с Белоруссии, чтобы спасти 400 миллионов евро любой ценой? Или ждет 6 мая, когда Ангела Меркель, как ожидается, озвучит официальную позицию властей по поводу возобновления футбольного сезона 15 мая?

В любом случае Германия пошла на чудовищный риск. Насколько он оправдан, узнаем в ближайшие дни. Следить за этим опаснейшим экспериментом на людях будет, без преувеличения, весь профессиональный спорт планеты.