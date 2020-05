Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» вошел в число 50 лучших в истории Лиги чемпионов (видео)

Издание France Football, которое, напомним, ежегодно определяет обладателя «Золотого мяча», выбрало 50 лучших голов Лиги чемпионов, начиная с сезона-1992/93, когда этот турнир пришел на смену Кубку европейских чемпионов. Пока французы не назвали два самых красивых мяча. Известны только 3 - 50-е строчки рейтинга. И на 31-й расположился гол, который осенью прошлого года забил в ворота «Зенита» австрийский нападающий «Лейпцига» Марсель Забитцер.

To get you in the mood for our @ChampionsLeague clash with Tottenham on Wednesday, here's that Sabitzer goal against Zenit... 🚀🤤



🔴⚪ #DieRotenBullen #TOTRBL #UCL pic.twitter.com/hxtUa4VJpE