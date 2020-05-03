Дмитрий Черышев – о возможном уходе сына из «Валенсии»: Не знаю, где вы такую информацию находите О намерении испанского клуба продать полузащитника сборной России ранее сообщил Superdeporte.

Отец Дениса Черышева Дмитрий прокомментировал сообщения испанских СМИ о возможном расставании российского полузащитника с «Валенсией».

«Я впервые от вас это слышу, – заявил Черышев-старший «РИА Новости». – Не знаю, где вы такую информацию находите. Что касается возможного возобновления сезона в Испании, многие клубы начнут тренировки с 4 мая. Как я слышал, в «Валенсии» 4, 5 и 6 мая сдадут тесты на коронавирус, чтобы посмотреть, что у них там происходит, чтобы объединить ребят. И только после этого команда начнет тренироваться».

Чемпионат Испании был приостановлен 13 марта после 27 туров из 38. «Валенсия» занимает седьмое место, набрав 42 очка. Денис Черышев в нынешнем сезоне сыграл в примере 15 матчей, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.