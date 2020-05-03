Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем В марте главному тренеру сборной Голландии исполнилось 57 лет.

Голландская газета De Telegraaf сообщает, что сегодня 3 мая из-за проблем с сердцем был госпитализирован главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман.

Эту информацию издание сообщает, ссылаясь на слава супруги Кумана Бартины.

57-летний тренер был доставлен в одну из больниц Амстердама на машине скорой помощи и пережил сердечный приступ из-за блокировки коронарных сосудов. В данный момент состояние Кумана стабильно.

Бывший футболист «Барселоны» и главный тренер «Аякса», «Валенсии» и «Эвертона» возглавил голландскую сборную в феврале 2018 года. Под его руководством оранжевые пробились в финал первого розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также вышли в финальный турнир Евро-2020.