«Спартак» может продать летом основного защитника

По данным De Primeira, бразильский защитник будет призван заменить в составе португальского гранда Алекса Теллеса в случае отъезда того в «ПСЖ». Напомним, что год назад «Порту» уже приобретал игрока из «Спартака». Тогда это был форвард Зе Луиш.

Айртон выступает за красно-белых с января 2019 года. «Спартак» приобрел его у «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. В РПЛ-2019/20 бразилец принял участие в 20 матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт действует до 2024 года.