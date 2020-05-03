«Спартак» может продать летом основного защитника

По данным De Primeira, бразильский защитник будет призван заменить в составе португальского гранда Алекса Теллеса в случае отъезда того в «ПСЖ». Напомним, что год назад «Порту» уже приобретал игрока из «Спартака». Тогда это был форвард Зе Луиш.
Айртон выступает за красно-белых с января 2019 года. «Спартак» приобрел его у «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. В РПЛ-2019/20 бразилец принял участие в 20 матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт действует до 2024 года.
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