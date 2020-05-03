Президент «Кристал Пэлас» – о проекте рестарта сезона в АПЛ: Дело не только в деньгах - Советский спорт
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03 мая 2020 21:28ФутболШарафудинов Виктор

Президент «Кристал Пэлас» – о проекте рестарта сезона в АПЛ: Дело не только в деньгах

Стив Пэриш высказался по поводу возможного возобновления чемпионата Англии.

Президент и совладелец лондонского клуба «Кристал Пэлас» Стив Пэриш рассказал, почему он поддерживает план возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Дело не только в деньгах, – рассказал Пэриш в интервью The Sunday Times. – Я хочу, чтобы чемпионат был доигран из соображений спортивной справедливости. Я хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом, а всем остальным командам был предоставлен шанс занять лучшее место в таблице. Чтобы все показали то, на что способны.

Я точно не хочу долгих споров о вылете, аннулировании и распределении мест по среднему количеству очков. Последствия трудно предсказать и будет много проблем в правом поле. Все этом может растянуться на месяцы и годы.

Но да, частично дело в деньгах. Мы все должны беспокоиться о деньгах. И я расскажу, почему. Никто не выиграет от того, что АПЛ получит меньше денег. Никто. Мы уже несем потери, которые невозможно посчитать – и если мы не доиграем сезон, неизвестно, что будет дальше.

Футбол – одна из самых эффективных отраслей Великобритании по налоговым выплатам. Мы много платим игрокам, однако 50 процентов идут в казну государства. Все вместе мы платим около 3,3 миллиардов фунтов налогов каждый год, и именно АПЛ в основном финансирует всю футбольную пирамиду».

Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. «Кристал Пэлас» занимает 11-е место, набрав 39 очков.

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