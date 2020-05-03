Футболисты «Аталанты» будут тренироваться с 5 мая Ломбардия больше других регионов Италии пострадала коронавируса.

Футбольный клуб «Аталанта» из Бергамо на своем официальном сайте сообщил о том, что игроки команды Джан Пьеро Гасперини со вторника 5 мая могут приступить к тренировкам на базе «Бортолотти ди Дзингониа».

Занятия будут проводиться в индивидуальном режиме с соблюдением социальной дистанции, и каждый игрок волен сам принимать решение по поводу своего участия в тренировках. Будет открыт доступ только к футбольным полям, в то время как раздевалки, тренировочный зал и другие помещения будут закрыты.

Напомним, что в марте от последствий заражения коронавирусом скончались четверо сотрудников академии «Аталанты» Альбино Брони, Северино Поссенти, Энцо Марандо и Энцо Донини.

Всего в Италии было выявлено 210 717 случаев заражения коронавирусом. Более трети (74 348) пришлись на регион Ломбардия, где находятся Милан, Бергамо и Брешиа. Всего на территории Итальянской Республики COVID-19 забрал жизни 28 884 человек (13 573 в Ломбардии).