Все матчи следующего сезона чемпионата Англии могут пройти без зрителей Клубам АПЛ пришлось смириться с неприятной перспективой.

В данный момент в Англии футбольные клубы и руководство АПЛ обсуждают так называемый «Проект рестарт», стараясь выбрать наилучшей вариант возобновления нынешнего сезона. На этом фоне британский телеканал Sky Sports сообщает, что вполне возможно придется проводить без зрителей на трибунах все матчи чемпионата-2020/21.

По сведениям источника, представители всех клубов лиги сошлись во мнении, что вернуться к обычным условиям проведения матчей будет возможно лишь тогда, когда появится вакцина против COVID-19. По мнению большинства экспертов медицины, это может произойти не ранее середины следующего года.

Финансовые последствия такого решения могут быть катастрофическим, и большинству клубов придется воздержаться от трансферных трат в нынешнем году.

Что касается нынешнего сезона, то проводить матчи будет возможно лишь на 8-10 стадионах, а потому если чемпионат будет возобновлен, командам придется играть на нейтральных полях.

Следующее совещание клубов АПЛ состоится после 7 мая, когда правительство Соединенного Королевства должно объявить либо о смягчении, либо о сохранении карантинных мер по сдерживанию пандемии коронавируса.

В лучшем случае сезон английский чемпионат будет возобновлен не ранее 12 июня. До вынужденной паузы в турнире было сыграно 29 туров.