Игроки «Баварии» Киммих и Горецка собрали более четырех млн евро на борьбу с коронавирусом Об этом сообщает GGFN.

В марте этого года футболисты мюнхенской «Баварии» Леон Горецка, а также Йозуа Киммих запустили акцию #WeKickCorona, цель которой заключалась в сборе средств на борьбу с коронавирусом.

Оба игрока внесли в платформу на двоих один млн евро. Также в акции приняли участие такие игроки, как Матс Хуммельс, Лерой Сане, Юлиан Дракслер, Тимо Вернер, а также теннисист Александр Зверев и баскетболист Деннис Шредер.

На сегодняшний день сумма пожертвований составила более четырех млн евро.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии, прерванный из-за коронавируса, планируют возобновить 9 мая.