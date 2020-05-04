Игроки «Баварии» Киммих и Горецка собрали более четырех млн евро на борьбу с коронавирусом

В марте этого года футболисты мюнхенской «Баварии» Леон Горецка, а также Йозуа Киммих запустили акцию #WeKickCorona, цель которой заключалась в сборе средств на борьбу с коронавирусом.
Оба игрока внесли в платформу на двоих один млн евро. Также в акции приняли участие такие игроки, как Матс Хуммельс, Лерой Сане, Юлиан Дракслер, Тимо Вернер, а также теннисист Александр Зверев и баскетболист Деннис Шредер.
На сегодняшний день сумма пожертвований составила более четырех млн евро.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии, прерванный из-за коронавируса, планируют возобновить 9 мая.
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