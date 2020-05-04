«Рома» и «Челси» ведут борьбу за полузащитника «Фейеноорда» Об этом сообщает The Express.

Хавбек голландского «Фейеноорда» Оркун Кекчю получил несколько предложений о смене клубной прописки.

Согласно источнику, на игрока претендуют «Челси», «Рома», лондонский «Арсенал», а также «Бетис» и «Аталанта».

В текущем сезоне турецкий футболист отыграл 35 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Его трансфер оценивается в 12,50 млн евро.