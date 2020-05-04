Защитник «Динамо» Рыков оказал помощь врачам Новосибирска

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков не остался в стороне и решил помочь медикам Новосибирска.
Согласно источнику, футболист бело-голубых оплатил ежедневную доставку обедов для всего персонала Городской клинической больницы № 11. Питание будет поступать в больницу в течение 10 дней.
«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период.
Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу № 11 в моем родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас», – заявил игрок.
Добавим, что чемпионат России, как и ряд других лиг, прерван из-за пандемии коронавируса.
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