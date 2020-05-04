Защитник «Динамо» Рыков оказал помощь врачам Новосибирска - Советский спорт
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04 мая 2020 14:22ФутболГичунцев Артур

Защитник «Динамо» Рыков оказал помощь врачам Новосибирска

Об этом информирует АСТ-54.

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков не остался в стороне и решил помочь медикам Новосибирска.

Согласно источнику, футболист бело-голубых оплатил ежедневную доставку обедов для всего персонала Городской клинической больницы № 11. Питание будет поступать в больницу в течение 10 дней.

«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период.

Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу № 11 в моем родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас», – заявил игрок.

Добавим, что чемпионат России, как и ряд других лиг, прерван из-за пандемии коронавируса.

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