Отец Черышева – о желании «Валенсии» расстаться с игроком: Это касается не только Дениса

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи о желании «летучих мышей» продать футболиста в другой клуб.
«Я прочитал эту информацию. Но в этой статье было около 6-7 игроков. Начнем с того, что сейчас не все клубы переживают хорошие времена. Они смотрят, на ком могут заработать.
Это нормальное явление. Это касается не только Дениса. Клубы будут рассматривать предложения по любому футболисту. То, что Денис находится в этом списке, может быть просто стечением обстоятельств. Конкретно с футболистом никто не будет обсуждать это. В этом списке стоят лидеры клуба. Родриго Морено и Ферран Торрес. Думаю, что клуб просто хочет себя приподнять в плане экономики», – цитирует Черышева «Матч ТВ».
В текущем сезоне 29-летний полузащитник отыграл 22 матча, забил три гола и отдал один голевой пас. Его контракт действует до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 4,80 млн евро.
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