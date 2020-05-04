Бышовец – о словах Шалимова: Такая категоричность имеет право на существование - Советский спорт
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04 мая 2020 15:43ФутболГичунцев Артур

Бышовец – о словах Шалимова: Такая категоричность имеет право на существование

Ранее главный тренер «Ахмата» назвал россиян «дармоедами».

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышвоец отреагировал на скандальное высказывание Игоря Шалимова.

«По моему мнению, такая категоричность имеет право на существование. Зная его, думаю, Шалимов имел в виду тех, кто спекулирует на ситуации с самоизоляцией и пользуется теми, кто действительно испытывает финансовые проблемы – пенсионерами, инвалидами. К сожалению, таких нечестных людей очень много и они ничем не брезгуют, это происходит сплошь и рядом. А действительно нуждающиеся ведут себя достойно. Порядочный человек останется таковым в любой ситуации.

Чтобы кого-то критиковать, нужно на это иметь моральное право. Ситуацию с Шалимовым я бы сравнил с историей, когда Ксения Собчак заявила о том, что деньги не стоит давать беднякам, потому что они их прожрут. Конечно, отдавать деньги богатым тоже неправильно, потому что у них они уйдут на яхты и виллы. Но деньгами необходимо уметь распоряжаться, вне зависимости от твоего финансового положения», – цитирует Бышовца RT.

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