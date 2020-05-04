«Игорь, так вы еще и трус…» Россияне ответили Шалимову на «бомжей» и «дармоедов» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2020 10:31ФутболСергеев Иван

«Игорь, так вы еще и трус…» Россияне ответили Шалимову на «бомжей» и «дармоедов»

Главный тренер футбольного «Ахмата» Игорь Шалимов оказался под шквалом критики за скандальное видео в инстаграме. Люди требуют от Рамзана Кадырова уволить 51-летнего специалиста.

Все началось с весьма путаного послания, которое Шалимов опубликовал в инстаграме 3 мая. Выйдя на улицу в защитной маске, бывший футболист «Спартака» и «Интера» начитал на камеру следующий текст:

«Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, — они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?»

Понять смысл сказанного, согласитесь, довольно сложно. На просьбу журналистов расшифровать свой посыл Шалимов ответил отказом. Зато пользователи обошлись без предисловий и политеса и сразу высказали тренеру все, что о нем думают. Вот некоторые комментарии, которые сохранила история.

dzora00007:

– Кадыров, уволь эту гниду по жизни и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!

citymobil_drivers:

– В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать.

alexey556270:

– Собака сутулая, за это высказывание ты ответишь перед всеми жителями России! В течение пару дней, я чувствую, ты тоже будешь в числе «дармоедов» безработных.

av_baldenkov:

– Ты ниже плинтуса опустился. Показал полное отсутствие понимания ситуации и наличие пустоты в своей черепушке. Провокатор!

lizashmonkina:

– Это пинатель мяча говорит о дармоедстве?

spartakvovan1983:

– Игорь, вы наркотические и психотропные вещества употребляете?

citymobil_drivers:

– Футболисты прямо смотрю работники, трудяги, зарабатывают миллионы, а шахтеры, у которых может здоровье подкосить, или те, кто рискует жизнями каждый день, зарабатывают миллионы? Нет, это вам не мяч пинать, не стоит заявлениями такими разбрасываться.

irina.keimah66:

– Хочу напомнить, что от тюрьмы и от сумы не зарекаются. Интересно, что вы будете делать, когда станете нищим? А вы им станете! Ведь вы же ничего не умеете. Вообще ничего! Вы паразит, самый настоящий паразит!

vikt.ma:

– Тренер футболистов, который своих 11 подопечных играть научить нормально не может, учит людей, что им делать.

abu_yusuf_707:

– Сейчас удалит, наверное, пост. Но мы-то видосик сохранили уже. Зря ты такого пиара захотел.

…Последний пользователь как в воду глядел. Утром 4 мая запись исчезла из инстаграма Шалимова. Но остались другие. И под ними поток комментариев продолжился.

сhelseagizza:

– Иногда лучше молчать… Эх, Игорь, совсем совесть потерял!

suren_tungsten:

– Слышишь, черт, ты готов за свои слова ответить как мужчина?

ilya_fo3s:

– Футболист был дно, тренер – дно, и человек – дно!

downshiftermn:

– Последнее место в турнирной таблице, и еще кормишься за счет дотаций. Я желаю тебе найти работу, чтобы не быть дармоедом

gennadiinizhegorodov:

– Шалимов, ты обозвал 70 процентов населения дармоедами. Плюну тебе в лицо при встрече.

mishka_ros.2017:

– При СССР был анекдот... Было у отца три сына: два умных, а третий – футболист...

mihail_aleksandrovich86:

– Игорь, ну зачем же удалять посты? Думал, вы просто недалеким человеком оказались. Так вы еще и трус, по всей видимости.

…Реакции почетного президента «Ахмата», главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова пока не последовало. Хотя он активно участвует в жизни футбольного клуба. Напомним, что Шалимов возглавил «Ахмат» в сентябре 2019 года, сменив Рашида Рахимова. Правда, это не привело к прогрессу грозненской команды.

При Шалимове в 13 матчах были одержаны 3 победы. По итогам 22 туров «Ахмат» замыкает таблицу РПЛ. Будет ли возобновлен сезон, пока непонятно. Правда, не исключено, что команда Шалимова сохранит прописку в премьер-лиге в любом случае, если РФС решит расширить элитный дивизион.

Добавим, что ранее Шалимов увольнялся из «Краснодара» и «Химок». А в 1994 году именно он был одним из самых деятельных участников скандала вокруг сборной России, когда 14 футболистов подписали письмо против главного тренера команды перед чемпионатом мира в США, на который наши отправились в ослабленном составе.

ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля «Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки. 02.05.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 08:49 ММА Ващенко Сергей
Александр Мостовой: Смолова ждут проблемы не с «Сельтой», а с испанской лигой Бывший нападающий «Сельты» прокомментировал свежие новости о двух российских легионерах испанского чемпионата – Денисе Черышеве и Федоре Смолове. 03.05.2020 22:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
11:21 Футбол «Рубин» поздравил Слуцкого с днем рождения
11:04 Плавание Чемпионат мира в Японии перенесен на 2022 год
10:51 ММА Экс-чемпион UFC Альварес: У Гэтжи есть все шансы нокаутровать Фергюсона
10:32 Футбол СМИ: Неймар готов пойти не существенное понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
10:18 ММА UFC представил проморолик к турниру, где подерутся Фергюсон и Гэтжи (видео)
10:03 Хоккей Александр Кожевников: Скабелка не один сезон проявлял себя как системный специалист
09:46 Футбол Луиш Фигу: Лучший партнер в карьере? Рауль
09:30 Футбол Шалимов удалил запись про «россиян-дармоедов» после того, как Кадырова попросили его уволить
09:21 Футбол Роналду опубликовал фотографию с виллы на Мадейре: Размышления у моря
09:06 Футбол Андрей Талалаев: В России на Черышева будет очень большой спрос
08:51 Футбол Puma представила новую форму «Манчестер Сити» (фото)
08:34 ММА Экс-чемпион АСА Балаев: Наступающие времена напоминают 90-е
08:16 Футбол Коутиньо может перейти в «Ньюкасл» по инициативе Почеттино
07:38 Футбол Логотип футбольного ЦСКА занял девятое место в мире
23:52 Футбол Все матчи следующего сезона чемпионата Англии могут пройти без зрителей
23:39 Футбол Криштиану Роналду готов к возвращению в Турин
23:24 Футбол Футболисты «Аталанты» будут тренироваться с 5 мая
23:04 Паралимпиада Стали известны причины смерти 13-летнего следж-хоккеиста
22:41 Футбол Гол Зидана за «Реал» в финале против «Байера» признали лучшим в истории Лиги чемпионов (видео)
22:26 Футбол Криштиану Роналду не может вылететь в Турин
Роспотребнадзор назвал невозможным полную остановку коронавируса
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Белгородской области за сутки добавился ещё 31 заболевший Covid-19
Больных коронавирусной инфекцией в Тюменской области стало больше на 66 человек
В Татарстане за сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика