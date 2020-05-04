«Игорь, так вы еще и трус…» Россияне ответили Шалимову на «бомжей» и «дармоедов»

Все началось с весьма путаного послания, которое Шалимов опубликовал в инстаграме 3 мая. Выйдя на улицу в защитной маске, бывший футболист «Спартака» и «Интера» начитал на камеру следующий текст:

«Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, — они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?»

Понять смысл сказанного, согласитесь, довольно сложно. На просьбу журналистов расшифровать свой посыл Шалимов ответил отказом. Зато пользователи обошлись без предисловий и политеса и сразу высказали тренеру все, что о нем думают. Вот некоторые комментарии, которые сохранила история.

dzora00007:

– Кадыров, уволь эту гниду по жизни и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!

citymobil_drivers:

– В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать.

alexey556270:

– Собака сутулая, за это высказывание ты ответишь перед всеми жителями России! В течение пару дней, я чувствую, ты тоже будешь в числе «дармоедов» безработных.

av_baldenkov:

– Ты ниже плинтуса опустился. Показал полное отсутствие понимания ситуации и наличие пустоты в своей черепушке. Провокатор!

lizashmonkina:

– Это пинатель мяча говорит о дармоедстве?

spartakvovan1983:

– Игорь, вы наркотические и психотропные вещества употребляете?

citymobil_drivers:

– Футболисты прямо смотрю работники, трудяги, зарабатывают миллионы, а шахтеры, у которых может здоровье подкосить, или те, кто рискует жизнями каждый день, зарабатывают миллионы? Нет, это вам не мяч пинать, не стоит заявлениями такими разбрасываться.

irina.keimah66:

– Хочу напомнить, что от тюрьмы и от сумы не зарекаются. Интересно, что вы будете делать, когда станете нищим? А вы им станете! Ведь вы же ничего не умеете. Вообще ничего! Вы паразит, самый настоящий паразит!

vikt.ma:

– Тренер футболистов, который своих 11 подопечных играть научить нормально не может, учит людей, что им делать.

abu_yusuf_707:

– Сейчас удалит, наверное, пост. Но мы-то видосик сохранили уже. Зря ты такого пиара захотел.

…Последний пользователь как в воду глядел. Утром 4 мая запись исчезла из инстаграма Шалимова. Но остались другие. И под ними поток комментариев продолжился.

сhelseagizza:

– Иногда лучше молчать… Эх, Игорь, совсем совесть потерял!

suren_tungsten:

– Слышишь, черт, ты готов за свои слова ответить как мужчина?

ilya_fo3s:

– Футболист был дно, тренер – дно, и человек – дно!

downshiftermn:

– Последнее место в турнирной таблице, и еще кормишься за счет дотаций. Я желаю тебе найти работу, чтобы не быть дармоедом

gennadiinizhegorodov:

– Шалимов, ты обозвал 70 процентов населения дармоедами. Плюну тебе в лицо при встрече.

mishka_ros.2017:

– При СССР был анекдот... Было у отца три сына: два умных, а третий – футболист...

mihail_aleksandrovich86:

– Игорь, ну зачем же удалять посты? Думал, вы просто недалеким человеком оказались. Так вы еще и трус, по всей видимости.

…Реакции почетного президента «Ахмата», главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова пока не последовало. Хотя он активно участвует в жизни футбольного клуба. Напомним, что Шалимов возглавил «Ахмат» в сентябре 2019 года, сменив Рашида Рахимова. Правда, это не привело к прогрессу грозненской команды.

При Шалимове в 13 матчах были одержаны 3 победы. По итогам 22 туров «Ахмат» замыкает таблицу РПЛ. Будет ли возобновлен сезон, пока непонятно. Правда, не исключено, что команда Шалимова сохранит прописку в премьер-лиге в любом случае, если РФС решит расширить элитный дивизион.

Добавим, что ранее Шалимов увольнялся из «Краснодара» и «Химок». А в 1994 году именно он был одним из самых деятельных участников скандала вокруг сборной России, когда 14 футболистов подписали письмо против главного тренера команды перед чемпионатом мира в США, на который наши отправились в ослабленном составе.