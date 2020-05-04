Владимир Федотов: Главное, чтобы ситуация позволила доиграть чемпионат Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает, что стоит доиграть чемпионат, если будет такая возможность.

- Главное, чтобы ситуация позволила доиграть чемпионат. Если все за доигровку, то почему бы и нет. Да, будет сложно, но сложности будут у всех, поэтому мы с оптимизмом смотрим на доигровку, - цитирует Федотова «РИА Новости».

Накануне бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном возобновлении сезона, а также заявил, что если он будет завершен досрочно, то чемпионом страны должен стать «Зенит».

Ранее клубы РПЛ во время видеоконференции предварительно наметили сроки возможного возобновления чемпионата, в котором осталось провести 8 туров, - это 21 или 28 июня.