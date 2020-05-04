Кокорин переведет миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой

В прямом эфире инстаграма популярного видеоблогера Евгения Савина принадлежащий «Зениту» нападающий поделился планами помочь девочке со спинальной мышечной атрофией, которой требуется срочная операция.

«Я не афиширую свою благотворительную деятельность, но сейчас другой случай, - заявил Кокорин. - Пока все говорят о том, что футболисты получают много денег и не хотят ни с кем делиться, я бы хотел, чтобы все наше футбольное сообщество доказало обратное. На днях я переведу миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой, девочке из Северной Осетии, которой требуется срочная операция. А 5 мая вывешу пост с призывом присоединиться к этой акции коллег-футболистов. Думаю, все вместе мы можем собрать полную сумму, чтобы помочь ребенку. И я уверен, что все ребята откликнуться».

Савин, который тоже участвует в акции, напомнил, что крайний срок операции - 1 июня. А всего требуется собрать 93 миллиона рублей. »Мне кажется, в акции могли бы поучаствовать, скажем, три сотни футболистов. По 300 тысяч с каждого - это вполне посильная сумма», - отметил Савин, и Кокорин с ним согласился.